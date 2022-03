‘Çmendën’ Leonardo dhe Al-Khelaifi, bërtasin dhe godasin njerëzit – ndërhyn policia

Real Madrid bëri një përmbysje të madhe me rezultat të përgjithshëm 3:2, për t’u kualifikuar në çerekfinale, shkruan lajmi.net.

E me këtë humbje shumë të zemëruar kanë mbetur dyshja e PSG-së, drejtori sportiv Leonardo dhe presidenti Nasser Al-Khelaifi.

Sipas “Partidazo Cope”, Al Khealifi dhe Leonardo janë dëgjuar duke bërtitur në dhomën e zhveshjes, ndërsa edhe kanë goditur njerëzit, ndërsa situata ka eskaluar sa që ka qenë e nevojshme edhe që të telefonohet policia.

🚨 Al-Khelaïfi and Leonardo went to the referees' locker room to complain at the end of the match.

They were aggressive and the police have had to be called.

They complain about a possible foul by Benzema on Donnarumma. [cope]

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) March 9, 2022