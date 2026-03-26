Çka po ndodh në Warshavë? – Polonia e rikthen komplet rezultatin, Shqipëria po mposhtet!
Polonia ka arritur të rikthej komplet rezultatin kundër Shqipërisë. Fillimisht në minutën e 63-të, Robert Lewandowski barazoj rezultatin në 1:1, transmeton lajmi.net. Tash, në minutën e 74-të, polakët shënuan përsëri. Kësaj radhe Zielinski arriti të tund portën shqiptare. Te dy golat u asistuan nga Szymanski./lajmi.net/
