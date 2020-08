Çka e shkakton renë në formë kërpudhe dhe a ishte eksplodim nuklear ajo që ndodhi në Bejrut?

Çka është reja në formë kërpudhe dhe çka e shkakton atë?

Reja në formë kërpudhe është rezultat i një eksplodimi të madh. Zakonisht shoqërohet si retë në formë të kërpudhave me një shpërthim bërthamor, por atomet mund të shkaktohen nga shumë lloje tjera të shpërthimit, transmeton lajmi.net.

Reja në vetvete është e përbërë nga mbeturinat, tymi dhe avujt e kondensuar të ujit.

Që të formohet një re në formë kërpudhe, një eksplodim duhet të krijojë një flluskë shumë të nxehtë gazi. Më e rëndësishmja, kjo flluskë gazi duhet të ketë një densitet të ulët se sa ajri rreth saj.

Ajo do të thotë që lëvizë më shpejtë dhe përmbledh hapësirë më të madhe se sa ajri që i rrethon. Ai gaz lëvizë shumë shpejtë, duke zvarritur ajrin e afërt që përpiqet ta fundos, me një kolonë qendrore që ngrihet me shpejtësi.

Kjo është kërpudha “me bisht”. Gazi ngritët mjaft lartë që nuk ka më pak densitet se sa ajri përreth. Pra, ky gaz hedh mbeturinat dhe avujt jashtë në të gjitha këndet, duke krijuar “kokën” e reve në formë të kërpudhave.

Çdo shpërthim domethënës me energji të lartë mund të krijojë një re kërpudhe, përfshirë armë termobarike, për këtë arsye lidhen me shpërthimet bërthamore.

Retë e kërpudhave gjithashtu mund të krijohen natyrshëm, përmes shpërthimeve vullkanike, ose ngjarjeve të ndikimit, si një goditje meteorike, transmeton lajmi.net.

A ishte shpërthim bërthamor ajo që ndodhi në Bejrut?

Më 4 gusht 2020, një shpërthim i madh në kryeqytetin e Libanit, Bejrut, shkaktoi dëme të mëdha në të gjithë qytetin, duke vrarë një numër njerëzish dhe duke plagosur mijëra prej tyre.

Ngjarja ishte e dukshme për krijimin e një reje të madhe me kërpudha që mbizotëronte në horizontin e qytetit. Por zyrtarët kanë hedhur poshtë sugjerimet se shpërthimi ishte shkaktuar nga një shpërthim bërthamor.

Presidenti i Libanit tha që rreth 2.750 tonë nitrat amoniumi u shpërthejnë. Këto kimikate thuhet se janë ruajtur në një depo anësore nga porti për gjashtë vjet.

Nitrati i amonit është një përbërës kimik më i njohur për përdorimin e tij si një pleh me azot të lartë. Por përdoret gjithashtu në eksploziv, veçanërisht për minierat, guroret dhe ndërtimet.

Është një komponent kryesor në ANFO, i cili përbën 80% të eksplozivëve industrialë të përdorur në SHBA. Sasi të konsiderueshme të shpërthimit të nitratit të amonit mund të krijojnë një re kërpudhe. /Lajmi.net/