Prishtinë: Arrestohen dy zyrtarë bankar, e kishin ngarkuar një qytetare me 25 mijë euro kredi pa dijeninë e saj

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, ka arrestuar dy zyrtarë të një banke, pas dyshimeve se ata ngarkuan një qytetare me kredi në vlerë prej 25 mijë euro pa dijeninë e saj. Sipas njoftimit, i dyshuari nr.1, menaxher bankar, dyshohet se tejkaloi autorizimet ligjore duke urdhëruar lirimin e mjeteve…

Lajme

21/05/2026 17:27

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, ka arrestuar dy zyrtarë të një banke, pas dyshimeve se ata ngarkuan një qytetare me kredi në vlerë prej 25 mijë euro pa dijeninë e saj.

Sipas njoftimit, i dyshuari nr.1, menaxher bankar, dyshohet se tejkaloi autorizimet ligjore duke urdhëruar lirimin e mjeteve në vlerë prej 24 mijë euro, të cilat i dyshuari nr.2, analist bankar, i transferoi në llogaritë e dy bizneseve, duke ekzekutuar urdhrin verbal të menaxherit, transmeton lajmi.net.

Pas veprimeve të dyshuara, kredia në emër të qytetares u ngarkua me procedurë përmbarimore dhe më pas u kallëzua penalisht në Prokurori, edhe pse banka nuk kishte ofruar prova që dëshmonin realizimin e saj.

Të dyshuarit janë intervistuar në prani të mbrojtësve dhe, me Aktvendim të Prokurorit, u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Hetimet për rastin do të vazhdojnë, për të zbardhur shumën prej 25 mijë euro dhe për të identifikuar të gjitha veprimet financiare të dyshuara.

Policia e Kosovës siguron se do të punojë me përkushtim dhe vendosmëri për zbulimin e të gjitha veprave penale dhe sjelljen e përgjegjësve para drejtësisë.

Njoftimi i plotë:

Arrestohen dy zyrtarë bankarë, dyshohet se viktimën e ngarkuan me kredi prej 25 mijë eurove pa dijeninë e saj
Prishtinë, 21 maj 2026
Policia e Kosovës me njësitë e saj nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, ka kryer veprime hetimore me autorizim të Prokurorit të Shtetit, mbi dyshimet se i dyshuari nr.1 m/k në cilësinë e menaxherit bankar ka tejkaluar autorizimet ligjore, duke liruar mjetet në vlerë prej njëzet e katër mijë (24.000,00) euro, ashtu që ka urdhëruar kundërligjshëm të dyshuarin nr.2 m/k që të kryej transaksionin e të hollave në llogari të dy bizneseve.
I dyshuari i dytë analist bankarë, ka ekzekutuar urdhrin verbal të menaxherit të kësaj banke duke transferuar njëzet e katër mijë (24.000,00) euro nga llogaria e të dëmtuarës (të cilën paraprakisht e kishin ngarkuar me kredi prej 25 mijë euro pa dijeninë e saj), nga dymbëdhjetë mijë (12.000,00) euro për secilin biznes.
Pas veprimeve të kundërligjshme të të dyshuarve, kredia në emër të dëmtuarës është ngarkuar me procedurë përmbarimore, e më pas është kallëzuar penalisht në Prokurori nga banka, edhe pse ky subjekt nuk ka ofruar asnjë provë që dëshmon se në emër të saj është realizuar kredia prej njëzet e pesë mijë (25.000,00) euro.
Të dyshuarit e lartë cekur, me veprimet e tyre të dëmtuarës i kanë shkaktuar dëm duke e ngarkuar me kredi fiktive, përfshirë edhe përmbarimin pa dijeninë e saj. Të njëjtit janë intervistuar në prani të mbrojtësve, ndërsa me Aktvendim të Prokurorit u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, përderisa hetimet për rastin do të vazhdojnë në aspektin financiar, në drejtim te zbardhjes së shumës prej njëzet e pesë mijë (25.000,00) euro.
Policia e Kosovës do të vazhdoj të punoj me përkushtim dhe vendosmëri, në zbulimin e të gjitha veprave penale dhe sjelljen e kryesve para drejtësisë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 21, 2026

Vdekje 31-vjeçarit në Vushtrri, që ra nga objekti, Policia: Është iniciuar...

May 21, 2026

Rama kritikon ashpër qeverisjen e Kurtit: Për ta ku nuk është...

May 21, 2026

Tentim vrasje në Istog, plagosen dy persona, një i mitur në gjendje kritike

May 21, 2026

“Besoni në Kosovë!” – Hashim Thaçi përmes zyrtarëve të PDK-së i...

May 21, 2026

Khamenei urdhëron: Uraniumi i pasuruar nuk largohet nga Irani

May 21, 2026

E rëndë në Spanjë, 2-vjeçarja humb jetën nga nxehtësia – Babai...

Lajme të fundit

Vdekje 31-vjeçarit në Vushtrri, që ra nga objekti,...

Rama kritikon ashpër qeverisjen e Kurtit: Për ta...

Tentim vrasje në Istog, plagosen dy persona, një i mitur në gjendje kritike

“Besoni në Kosovë!” – Hashim Thaçi përmes zyrtarëve...