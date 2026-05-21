Rama kritikon ashpër qeverisjen e Kurtit: Për ta ku nuk është VV nuk ka Kosovë, nuk ka shqiptari

21/05/2026 18:12

Përparim Rama, kryetari i Prishtinës, ka kritikuar qeverisjen e Albin Kurtin dhe partinë që udhëheq ai.

Rama i ftuar në Frontal në T7, ka thënë se, VV’së i pengon që Rama s’është pjesë e partisë së tyre, dhe se kjo parti e ka blloku secilin projekt që ai e ka shtyrë përpara.

‘’Këtyne iu pengon që unë s’qenkam pjesë e partisë së tyre, sepse këta nuk e marrin që Kosova ekziston përtej kësaj partie, pra kur nuk është VV nuk ka Kosovë, nuk ka shqiptari. Edhe për këtë arsye edhe me secilin projekt që ne e kemi shtyrë përpara, këta janë dalë edhe e kanë blloku’’, ka shtuar Rama.

