Haradinaj në Kaçanik, nderon dëshmorët dhe martirët Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka kujtuar e nderuar dëshmorët e martirët e rënë me 21 maj të vitit 1999 në Kaçanik. Haradinaj ka thënë se Kaçaniku me rrethinë i doli zot atdheut në çdo etapë. “Në skaj të Kosovës, Kaçaniku me rrethinë i doli zot Atdheut në të gjitha…