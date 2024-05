Escobar: Jemi të zhgënjyer me Serbinë që kanë brenda në Qeveri 2 të sanksionuar

Escobar ka vlerësuar disa prej veprimeve të Serbisë që lidhen në raport me Ukrainën dhe ka thënë se përkrahja politike e Serbisë për Ukrainën është një tregues që Serbia po e konsideron seriozisht pozicionin strategjik. Këtu ka përmendur vizitën e fundit të kryediplomatit ukrainas dhe zonjës së parë të Ukrainës në Beograd.

Megjithatë ka thënë se SHBA është jashtëzakonisht e dëshpëruar me faktin se dy zyrtar të sanksionuar nga DASH janë futur si emra në qeverinë e re të Serbisë. Escobar ka thënë se do të vazhdojnë t’ia shprehin Serbisë pritjet e SHBA-së përmes kanaleve diplomatike.

Diplomati amerikan ka thënë se raporti i Serbisë me SHBA-në varet nga disa kushte, se si Serbia sillet me fqinjët dhe se si Serbia ndërvepron me partnerët euro-atlantik.

Serbia’s support for 🇺🇦 and its refugees are signs it is considering its strategic position, says DAS Escobar to @IlvaTare on #BalkansDebrief.

But “the 🇺🇸 is extremely disappointed that two sanctioned individuals are now in the 🇷🇸 government.”

— Atlantic Council Europe Center (@ACEurope) May 20, 2024