Çitaku fton qytetarët në marshin e 12 shtatorit: Për UÇK-në, për heronjtë tanë
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në marshin e 12 shtatorit, që organizohet për ish-krerët e UÇK’së. Çitaku në postimin e saj ka shkruar ‘’për ata që luftuan, heronjtë tanë të luftës dhe paqes’’. Postimi: Për ata që luftuan. Për heronjtë tanë të luftës dhe paqes. Për…
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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në marshin e 12 shtatorit, që organizohet për ish-krerët e UÇK’së.
Çitaku në postimin e saj ka shkruar ‘’për ata që luftuan, heronjtë tanë të luftës dhe paqes’’.
Postimi:
Për ata që luftuan. Për heronjtë tanë të luftës dhe paqes. Për UÇK-në!
Data: 12 shtator
Vendi: sheshi “Skënderbeu”, Prishtinë
Koha: 14:00.