Çitaku fton qytetarët në marshin e 12 shtatorit: Për UÇK-në, për heronjtë tanë

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në marshin e 12 shtatorit, që organizohet për ish-krerët e UÇK’së. Çitaku në postimin e saj ka shkruar ‘’për ata që luftuan, heronjtë tanë të luftës dhe paqes’’. Postimi: Për ata që luftuan. Për heronjtë tanë të luftës dhe paqes. Për…

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28/08/2026 18:49

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në marshin e 12 shtatorit, që organizohet për ish-krerët e UÇK’së.

Çitaku në postimin e saj ka shkruar ‘’për ata që luftuan, heronjtë tanë të luftës dhe paqes’’.

Postimi:

Për ata që luftuan. Për heronjtë tanë të luftës dhe paqes. Për UÇK-në!

Data: 12 shtator

Vendi: sheshi “Skënderbeu”, Prishtinë

Koha: 14:00.

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