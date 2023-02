Chelsea nuk ndalet, arrin marrëveshje me talentin më premtues nga Ekuadori

Skuadra e Chelseat vazhdon të mendoj për të ardhmen dhe tani duket se ka arritur marrëveshje me një futbollist nga Ekuadori.

Gazetari, Fabrizio Romano shkruan se Blutë e Londrës kanë arritur marrëveshje me lojtarin e talentuar të Idependiente del Valle, Kendry Paez, transmeton Lajmi.net

Sipas Romanos, Paez pritet t’i bashkohet klubit të Chelseat kur t’i mbushë 18 vite.

15-vjeçari luan në pozitën e mesfushorit qëndror. Ai kishte interesim nga katër klube tjera të Premier League, përfshi: Manchester Cityn, Liverpoolin, Manchester Unitedin dhe Newcastle United.

EXCL: Chelsea are closing in on verbal agreement with Independiente del Valle to sign Ecuadorian gem Kendry Paez — deal close to be completed. 🚨🔵🇪🇨 #CFC

Midfielder born in 2007, one of the best talents in South America, Kendry will be able to join Chelsea when he will turn 18. pic.twitter.com/mM6vJORa8n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2023