Chelsea në negociata me Real Madridin për huazimin e Eden Hazard

Belgu ishte yll botëror te “Blutë”, por formën e lartë assesi nuk e dëshmoi që prej kalimit te Real Madrid, transmeton lajmi.net.

Gazetari spanjoll, Ramon Alvarez raporton se Chelsea është në negociata me Real Madridin për huazimin e Hazard dhe në rast që kompletohet, “Los Blancos” do ta kenë më të lehtë të kompletojnë transferimin e Erling Haaland.

Norvegjezi është shënjestër për Real Madridin, por prioritet për “Galaktikët” mbetet ylli i PSG-së, Kylian Mbappe që thuhet se do transferohet në verë si agjent i lirë.

Ndërkohë, me kalimin e Hazard te Chelsea, Mbappe do marrë fanellën me numrin shtatë./Lajmi.net/

🚨 Real Madrid and Chelsea are currently negotiating a loan transfer of Eden Hazard. If this deal materializes, the Haaland signing would be much closer to being completed. @Ramon_AlvarezMM

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 22, 2022