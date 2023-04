Chelsea me rekord, ia vazhdon kontratën Enzo Fernandezit deri në vitin 2032

Mediat e huaja shkruajnë se lojtari i Kombëtares së Argjentinës është pajtuar të vazhdojë me Blutë e Londrës edhe për një vit, shkruan Lajmi.net

Argjentinasi ka kontratë me Chelsean deri në vitin 2031, por kontrata e re e mbanë atë në “Stamford Bridge” deri në vitin 2032.

Kjo s’ka ndodhur asnjëherë në histori, që një futbollist të ketë kontratë 9-vjeçare me një skuadër.

Kujtojmë që Enzo u transferua në Chelsea gjatë afatit të janarit nga klubi i Benficas./Lajmi.net/

Chelsea extend Enzo Fernández's contract for another year, keeping him at the club until 2032, per @CLMerlo

He signed an 8 1/2-year contract when he joined in January 🧐 pic.twitter.com/OGGfKLtrxr

— B/R Football (@brfootball) April 13, 2023