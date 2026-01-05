Chelsea “ia ngjet” dorën Arsenalit, ndal Cityn në Etihad
Manchester City dhe Chelsea kanë barazuar 1-1 në Etihad Stadium në derbin e xhiros së 19-të të Premier Ligës.
Tijani Reijnders kaloi vendësit në avantazh në minutën e 42-të të takimit.
Ndërkaq, Chelsea barazoi fare në fund, në minutën e katërt shtesë, falë Enzo Fernandezit.
Me këtë pikë të nxjerrë, Chelsea ka 31 pikë në vendin e pestë, teksa City ngjitet sërish i dyti, por tash me gjashtë pikë më pak se lideri, Arsenali.