Chelsea “ia ngjet” dorën Arsenalit, ndal Cityn në Etihad

Manchester City dhe Chelsea kanë barazuar 1-1 në Etihad Stadium në derbin e xhiros së 19-të të Premier Ligës. Tijani Reijnders kaloi vendësit në avantazh në minutën e 42-të të takimit. Ndërkaq, Chelsea barazoi fare në fund, në minutën e katërt shtesë, falë Enzo Fernandezit. Me këtë pikë të nxjerrë, Chelsea ka 31 pikë në…

Sport

05/01/2026 10:38

Manchester City dhe Chelsea kanë barazuar 1-1 në Etihad Stadium në derbin e xhiros së 19-të të Premier Ligës.

Tijani Reijnders kaloi vendësit në avantazh në minutën e 42-të të takimit.

Ndërkaq, Chelsea barazoi fare në fund, në minutën e katërt shtesë, falë Enzo Fernandezit.

Me këtë pikë të nxjerrë, Chelsea ka 31 pikë në vendin e pestë, teksa City ngjitet sërish i dyti, por tash me gjashtë pikë më pak se lideri, Arsenali.

