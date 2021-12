Chelsea gjen zëvendësuesin e Rudigerit

Chelsea është i interesuar për qendërmbrojtësin e Leicester City, Wesley Fofana, teksa ata peshojnë planet e tyre të transferimit mes mosmarrëveshjeve për kontratën me Antonio Rudiger dhe Andreas Christensen.

20-vjeçari aktualisht është jashtë i dëmtuar pasi pësoi një thyerje të fibulës dhe ligamentit të kyçit të këmbës në një miqësore parasezonale kundër Villarrealit.

Megjithatë, francezi U-21 konsiderohet ndër më të mirët në grupmoshën e tij në futbollin botëror, përfshirë nga skautët në prapaskenë në Stamford Bridge.

Chelsea nuk do të bëjë një lëvizje për Fofanën në janar, por do të peshojë një marrëveshje të madhe parash verën e ardhshme pasi duhet të presin dhe të shohin se si ai rikuperohet nga lëndimi i rëndë, me një rikthim të planifikuar për muajin e ardhshëm apo më shumë.

‘Dhelprat’ mund të vendosin një çmim të madh të kërkuar për asetin e tyre të çmuar, megjithatë, me kontratën e tij që nuk do të skadojë deri në qershor 2025.

Chelsea është gjithashtu ende i interesuar për nënshkrimin e Jules Kounde të Sevilla-s, i cili ka pasur një qasje verore të rrëzuar nga klubi andaluzian.

Reprezentuesi francez donte të kalonte te kampionët evropianë, por ata kurrë nuk e përmbushën çmimin e tij të kërkuar. Tani, në janar, Sevilla nuk do të zhvillojë asnjë negociatë nëse Chelsea nuk detyron një lëvizje duke e goditur klauzolën e tij të lirimit prej 68 milionë £ (90 milionë dollarë). /Lajmi.net/