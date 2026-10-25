CeSiD publikon rezultatet e para preliminare: Lista e Studentëve fiton me 52% të votave, Vuçiq i dyti me 39.3% ndërsa Daçiq nën pragun zgjedhor
Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSiD), në bashkëpunim me Ipsos, ka publikuar rezultatet e para preliminare për zgjedhjet parlamentare në Serbi, bazuar në 56% të mostrës së përpunuar. Sipas këtyre të dhënave, ndryshimi kryesor politik shënohet nga fitorja e thellë e “Listës së Studentëve”, e cila ka arritur të marrë shumicën me 52%…
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Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSiD), në bashkëpunim me Ipsos, ka publikuar rezultatet e para preliminare për zgjedhjet parlamentare në Serbi, bazuar në 56% të mostrës së përpunuar.
Sipas këtyre të dhënave, ndryshimi kryesor politik shënohet nga fitorja e thellë e “Listës së Studentëve”, e cila ka arritur të marrë shumicën me 52% të votave. Kjo listë ka lënë prapa koalicionin e udhëhequr nga Aleksandar Vuçiq, i cili renditet i dyti me 39,3% të votave.
Nga ana tjetër, blloku i udhëhequr nga Ivica Daçiq ka shënuar një rënie të dukshme, duke grumbulluar vetëm 2,3% të votave sipas numërimit të deritanishëm të mostrës, ndërsa pragu zgjedhor në Serbi është 3% .