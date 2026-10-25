CeSiD publikon rezultatet e para preliminare: Lista e Studentëve fiton me 52% të votave, Vuçiq i dyti me 39.3% ndërsa Daçiq nën pragun zgjedhor

Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSiD), në bashkëpunim me Ipsos, ka publikuar rezultatet e para preliminare për zgjedhjet parlamentare në Serbi, bazuar në 56% të mostrës së përpunuar. Sipas këtyre të dhënave, ndryshimi kryesor politik shënohet nga fitorja e thellë e “Listës së Studentëve”, e cila ka arritur të marrë shumicën me 52%…

Lajme

25/10/2026 22:27

Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSiD), në bashkëpunim me Ipsos, ka publikuar rezultatet e para preliminare për zgjedhjet parlamentare në Serbi, bazuar në 56% të mostrës së përpunuar.

Sipas këtyre të dhënave, ndryshimi kryesor politik shënohet nga fitorja e thellë e “Listës së Studentëve”, e cila ka arritur të marrë shumicën me 52% të votave. Kjo listë ka lënë prapa koalicionin e udhëhequr nga Aleksandar Vuçiq, i cili renditet i dyti me 39,3% të votave.

Nga ana tjetër, blloku i udhëhequr nga Ivica Daçiq  ka shënuar një rënie të dukshme, duke grumbulluar vetëm 2,3% të votave sipas numërimit të deritanishëm të mostrës, ndërsa pragu zgjedhor në Serbi është 3% .

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2026

2026-ta, viti i rënies së dy liderëve: Orbán dhe Vuçiq humbën...

October 25, 2026

Milatoviq e Spajiq i urojnë Studentët për fitoren, flasin për kapitull...

October 25, 2026

Raportohet për vrasje në Vitomericë të Pejës

October 25, 2026

Shqiptarët në garë për mandatin e tretë në Serbi, Sinani: Mirënjohje...

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

October 25, 2026

Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida,...

Lajme të fundit

2026-ta, viti i rënies së dy liderëve: Orbán...

Milatoviq e Spajiq i urojnë Studentët për fitoren,...

Raportohet për vrasje në Vitomericë të Pejës

Shqiptarët në garë për mandatin e tretë në...