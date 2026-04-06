Çështja e presidentit – Nis takimi Kurti-Abdixhiku
Ka filluar takimi në mes kryeministrit Albin Kurti si dhe liderit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Pak minuta më parë dyshja kanë filluar takimin në të cilën temë diskutimi është çështja e zgjedhjes së presidentit të ri.
Kryeministri Kurti ka zgjedhur që të mos shfaqet para mediave, duke vendosur që të futet nga hyrja tjetër e Kuvendit.
Kësisoj dyshja nuk janë deklaruar fare para takimit.
Ky është takimi i dytë me radhë mes Kurtit dhe Abdixhikut për zgjedhjen e presidentit. Vetëvendosje nuk e propozoi Vjosa Osmanin dhe të njëjtës i përfudnoi mandati të shtunën.
Albulena Haxhiu u vendos si ushtruese detyre në postin e presidentes, derisa deputetëve i numërohen ditët deri në zgjedhjen e presidentit. Afati prej 31 ditësh ka afruar ku nga sot mbeten veç edhe 22 ditë të tjera.
Njëherësh, Gjykata Kushtetuese u ka dhënë kohë ligjvënësve të Kosovës mbi një muaj kohë për ta zgjedhur presidentin e ri të vendit, pasi e rrëzoi një dekret të ish-presidentes, Vjosa Osmani, më 25 mars për shpërndarjen e Kuvendit pas moszgjedhjes e presidentit në një seancë më 5 mars./Lajmi.net/