​Çeku: Stadiumi “Adem Jashari” do t’i plotësojë të gjitha kriteret e UEFA-s Ministri i Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, Hajrulla Çeku ka publikuar pamje të reja nga punimet në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë. Ai ka thënë se ky stadium do t’i plotësoj të gjitha kushtet dhe kriteret për zhvillimin e lojërave në përputhshmëri me standardet e UEFA-s dhe FIFA-s. “Po vazhdojnë punimet në stadiumin olimpik…