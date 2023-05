Cech futet në “Hall of fame”, ish-portieri i zhgënjyer me situatën në Chelsea: Është e dhimbshme!

Gjatë një interviste të shkrut rreth këtij momenti historik, ish-portieri i Chelseat dhe Arsenalit u pyet rreth situatës në klubin e Bluve të Londrës, shkruan Lajmi.net

“Është e dhimbshme kur sheh klubin në këtë situatë”, u shpreh ish-portieri i njohur

Chelsea momentalisht është në pozitën e 12-të me 39 pikë dhe vërtetë rrezikon shumë të bie nga Premier League.

Petr Cech me Chelsean fitoi tituj tejet të rëndësishëm gjatë karrierës. Ai fitoi Ligën e Kampionëve në vitin 2012, fitoi katër herë Premier League, pesë herë FA Cup dhe një herë UEFA Europa League./Lajmi.net/

