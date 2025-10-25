Catherine Connolly zgjidhet presidente e Irlandës me rezultat dërrmues

25/10/2025 18:15

Kandidatja e pavarur e majtë, Catherine Connolly, ka arritur një fitore të thellë në zgjedhjet presidenciale të Irlandës.

Rivalja e saj, Heather Humphreys, pranoi humbjen të shtunën pasdite, pasi rezultatet e para të numërimit treguan një epërsi të pakapërcyeshme në favor të Connollyt.

“Catherine do të jetë një presidente për të gjithë ne dhe do të jetë edhe presidentja ime. I uroj gjithë të mirat,” tha Humphreys pas publikimit të rezultateve të para.

Sipas vëzhguesve  në qendrat e numërimit, Connolly kishte siguruar rreth 64 për qind të votave pasi ishin numëruar dy të tretat e fletëvotimeve.

Connolly, 68 vjeçe, fitoi mbështetjen e brezit të ri dhe u përkrah nga një aleancë partish opozitare të majta gjatë zgjedhjeve të së premtes.

Edhe pse posti i presidentit në Irlandë është kryesisht ceremonial, fitorja e saj përbën një goditje për qeverinë qendër-djathtas.

Pas rezultateve të para, Connolly u shpreh e entuziazmuar:

“Dua t’i falënderoj të gjithë, edhe ata që nuk votuan për mua. I kuptoj shqetësimet e tyre për atë se kush do t’i përfaqësojë më mirë”, tha ndër të tjera ajo.

