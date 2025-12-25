Carragher formon ekipin më të mirë të Premier League deri tani, e fut edhe Granit Xhakën
Legjenda e futbollit, Jamie Carragher ka formuar formacionin më të mirë të sezonit në Premier League deri tani. Në këtë 11-she është futur edhe Granit Xhaka, mesfushori i Sunderlandit. Carragher mendon se Xhaka është edhe një prej transferimeve më të mira në Europë. Kujtojmë që Xhaka ka shënuar një gol dhe ka bërë katët asiste…
Sport
Legjenda e futbollit, Jamie Carragher ka formuar formacionin më të mirë të sezonit në Premier League deri tani.
Në këtë 11-she është futur edhe Granit Xhaka, mesfushori i Sunderlandit.
Carragher mendon se Xhaka është edhe një prej transferimeve më të mira në Europë.
Kujtojmë që Xhaka ka shënuar një gol dhe ka bërë katët asiste në 17 ndeshje me “Macet e Zeza”.