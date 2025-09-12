Cakolli: SHBA e ka pezulluar mekanizmin e “dialogut strategjik” deri më tani me Kinën, Rusinë, Gjeorgjinë e Kosovën
Eugen Cakolli nga KDI ka thënë se SHBA në këto dy dekada të fundit ka ndërprerë ose pezulluar partneritete me katër vende: Kinën, Rusinë, Gjeorgjinë dhe Kosovën. Ai tha se vendimi i sotëm i SHBA-së për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik me Kosovës dhe renditja e saj në listë me këto vende, përveç mesazhit…
Ai tha se vendimi i sotëm i SHBA-së për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik me Kosovës dhe renditja e saj në listë me këto vende, përveç mesazhit diplomatik që jep, është “alarm i madh për kredibilitetin ndërkombëtar të vendit”.
“Në gati dy dekada të ekzistencës së mekanizmit të “dialogut strategjik”, SHBA-të e kanë pezulluar apo ndërprerë atë vetëm me katër shtete:
1. Kinën
2. Rusinë
3. Gjeorgjinë
4. Kosovën
Renditja e Kosovës në të njëjtën listë me Rusinë e Kinën, përveç se është mesazhi më i ashpër diplomatik nga SHBA-të, është edhe një alarm i madh për kredibilitetin ndërkombëtar të vendit”, ka shkruar Cakolli.
SHBA mori këtë vendim për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë të Albin Kurtit.