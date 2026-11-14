Mbyllet pas pesë orëve protesta e studentëve në Tiranë
Ka përfunduar pas pesë orëve protesta e dytë e thirrur brenda javës nga studentët në Tiranë. Në protestën e sotme demokratët nuk u shfaqën, pasi studentët deri më tash kanë refuzuar vazhdimisht përfshirjen e tyre. Protesta e studentëve nisi nga Ministria e Arsimit, ku më pas ata dogjën koshat e mbeturinave dhe marshuan drejt Zogut…
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Ka përfunduar pas pesë orëve protesta e dytë e thirrur brenda javës nga studentët në Tiranë.
Në protestën e sotme demokratët nuk u shfaqën, pasi studentët deri më tash kanë refuzuar vazhdimisht përfshirjen e tyre.
Protesta e studentëve nisi nga Ministria e Arsimit, ku më pas ata dogjën koshat e mbeturinave dhe marshuan drejt Zogut të Zi.
Marshi vijoi drejt 21 Dhjetorit, ku protestuesit linin shenjën e tyre, me kangjellat e hequra nga trotuaret në mes të rrugës dhe tabela reklamash të djegura.
Protestuesit u ndaluan më pas te Kryeministria, ku nuk munguan as tensionet pranë Kryesisë së Kuvendit.
Policia gjatë gjithë kohës ishte e pranishme dhe u bëri thirrje disa herë protestuesve që të lirojnë rrugën.