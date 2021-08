Burri i Princeshës Eugenie ‘më i aftë se gigolo’ ndërsa pozon me vajzat në barkë

Burri i Princeshës Eugenie, Jack Brooksbank është fotografuar duke dalë me një grup grash magjepsëse.

Autorja dhe ekspertja e gjuhës së trupit Judi James ndan ekskluzivisht mendimet e saj mbi fotografitë e burrit të Princeshës Eugenie, Jack Brooksbank duke u llastuar në një varkë me disa shoqe femra magjepsëse, shkruan mirror.co.uk.

Por mbreti nuk ka asgjë për t’u shqetësuar sipas autorit dhe ekspertit të gjuhës së trupit Judi James, e cila ekskluzivisht ndau mendimet e saj mbi fotografitë me Mirror.

Jack u pa në një seri fotografish që thithin diellin, duke pozuar për selfie dhe duke bërë një zhytje në Med ndërsa kaloi ca kohë cilësore me shoqet Rachel Zalis, Maria Buccellati dhe Erica Pelosini në bordin e një varkë me gomë 26 metra.

35-vjeçari u fotografua në një moment me krahun rreth zonjës Buccellati, e cila u paraqit pranë tij me një kostum banje të dobët të portokalltë, por sipas ekspertit tonë, gjithçka është krejtësisht e pafajshme.

Ja çfarë tha Judi për fotografitë …

Nga të gjithë meshkujt mbretërorë, Jack është ai që më së paku do të prisnit të dilte në poza si këto. Dhëndri i skuqur, i turpshëm dhe me pamje të shqetësuar dukej gjithmonë i ëmbël dhe i turpshëm sesa i lezetshëm dhe joshës.

Por këtu ai, me sa duket, është i veshur me një buzëqeshje të gjerë dhe disa pantallona të shkurtra noti në një jaht së bashku me disa modele pa majat e tyre. Simon Cowell ai nuk është sidoqoftë.

A duket gjuha e trupit dëmtuese? Unë do të thoja jo, më naiv apo budalla. Princi Filip e kaloi tërë karrierën e tij si një bashkëshort mbretëror duke ecur me duart e tij të shtrënguara fort pas shpine dhe duhet të ketë një mësim atje për Jack.

Fotografitë mund të jenë gjithmonë mashtruese dhe pamja e pasme e tij me krahun rreth një gruaje me ngjyrë portokalli duket nën kontroll si një pozë selfie e padëmshme. Pse? Sepse gruaja e ka ngritur këmbën e majtë në një formë të përkulur që zakonisht do të thotë se ka një aparat fotografik.

Përpara, Jack ka fryrë gjoksin e tij me atë që duket si krenari, por buzëqeshja e tij e gjerë dhe e hapur duket më shumë se gigolo!

Ai padyshim po shijon veten si buzëqeshja e tij teksa noton. Ato mund të mos jenë ato lloj fotografish që gruaja dëshiron të shohë për një “ditë në zyrë”, por nuk ka tregime ose sugjerime jo verbale për të treguar gishtin këtu.

Eugenie, 31 vjeç, e cila është vajza e Princit Andrew dhe Sarah Ferguson, u takua me Jack në vitin 2010 ndërsa ishte me pushime për ski në Zvicër.

Mbretëresha, e cila është e 11 -ta në radhë për fronin, dhe burri i saj mirëpritën fëmijën e tyre të parë, August Philip Hawke Brooksbank, në shkurt.

Eugenie thuhet se ishte në Ibiza javën e kaluar dhe thuhet se ajo nuk shkoi në udhëtim me Jack sepse ai ishte atje për të punuar./Lajmi.net/