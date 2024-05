Burrat nga Bellanica mblidhen për ti mbrojtur tokat: Kemi me vdek për to Burrat e fshatit Bellanicë të komunës së Malishevës tash e një kohë po përballen me gjykata, e krejt kjo për shkak të disa tokave. Tokat të cilat po pretendojnë të jenë të tyre, janë privatizuar pasi janë shitur nga AKM si prona shtetërore. 40 burra të fshatit Bellanicë janë mbledhur bashkë për të gjetur një…