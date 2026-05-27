Osmani uron Bajramin: Le të hapim zemrat për më shumë dashuri dhe kujdes ndaj njëri-tjetrit

Kandidatja për Presidente nga LDK, Vjosa Osmani ka uruar festën e Kurban Bajramit. Ajo ka thënë se festa e Kurban Bajramit na kujton forcën e besimit në Zot dhe vlerën e solidaritetit njerëzor. “Në këto ditë të bekuara, le të hapim zemrat për më shumë dashuri dhe kujdes ndaj njëri-tjetrit, veçanërisht për ata që kanë…

Lajme

27/05/2026 09:51

Kandidatja për Presidente nga LDK, Vjosa Osmani ka uruar festën e Kurban Bajramit.

Ajo ka thënë se festa e Kurban Bajramit na kujton forcën e besimit në Zot dhe vlerën e solidaritetit njerëzor.

“Në këto ditë të bekuara, le të hapim zemrat për më shumë dashuri dhe kujdes ndaj njëri-tjetrit, veçanërisht për ata që kanë më shumë nevojë për mbështetje dhe ngrohtësi. Uroj që Kurban Bajrami të sjellë paqe në zemrat tuaja, harmoni në familje, shëndet, begati dhe gëzim në çdo vatër. Qoftë kjo festë një moment bashkimi, faljeje dhe shprese për ditë më të mira për të gjithë. Me fat Kurban Bajrami!”, ka shkruar Osmani. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

​Gjini: Kosova është me fat për harmoninë ndërfetare

May 27, 2026

​Osmani vlerëson punën e BIK-ut: Vazhdimisht jep kontribut atdhetar

May 27, 2026

​Kurti viziton Tërnavën: Bajrami na obligon solidaritetin e bujarinë për të...

May 26, 2026

Diskutimet për zgjerimin, The Guardian: BE mund t’ua mohojë anëtareve të...

May 26, 2026

Interneti është rikthyer pjesërisht në Iran, thotë organizata mbikëqyrëse

May 26, 2026

Irani dënon sulmet amerikane si ‘shkelje të rëndë’ të armëpushimit

Lajme të fundit

​Gjini: Kosova është me fat për harmoninë ndërfetare

​Osmani vlerëson punën e BIK-ut: Vazhdimisht jep kontribut atdhetar

​Kurti viziton Tërnavën: Bajrami na obligon solidaritetin e...

Në krah me nënën Rukë, Ramush Haradinaj uron Kurban Bajramin