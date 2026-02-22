Boga mbetet destinacioni më i kërkuar dimëror në Rugovë
E rrethuar nga male të larta dhe me kushte të favorshme natyrore, Boga vazhdon të jetë një vend tërheqës për pushime në çdo stinë, veçanërisht gjatë dimrit. Qendra e skijimit është e mbushur me vizitorë të të gjitha moshave, ndërsa organizimet e nxënësve dhe fëmijëve i japin gjallëri të veçantë kësaj zone turistike.
Vizitorët shprehen të kënaqur me përvojën e tyre, duke e cilësuar Bogën si një vend të përshtatshëm për rekreacion dimëror. Ata vlerësojnë organizimin dhe natyrën, ndonëse theksojnë se pista e skijimit mund të jetë e kufizuar për shkak të numrit të madh të vizitorëve.
“Jemi kënaq, kemi qëndruar gjatë gjithë ditës. Kemi ardh në mënyrë të organizuar me shkollë, shumë mirë kemi kaluar, vetëm pista e skijimit është pak e vogël”, tha Alea Hysenaj vizitore.
Edhe Gresa Hyseni dhe Eliza Kastrati u shprehën të kënaqura me qëndrimin në Bogë. ”Kemi ardh me shkollë dhe shumë mirë kemi kaluar, sigurisht se do të kërkojmë të vijmë prapë“, tha Gresa, derisa Eliza shtoi: “Ka qenë një ditë e mrekullueshme”.
Interesimi i lartë për këtë zonë reflektohet edhe në kapacitetet akomoduese. Në 13 fshatrat e Rugovës, që ofrojnë rreth 3 mijë shtretër, gjatë fundjavave nuk ka vende të lira për të gjithë të interesuarit.
Afaristët në Bogë thonë se kërkesa për akomodim është më e madhe se kapacitetet ekzistuese. Sipas tyre, të gjitha bujtinat dhe hotelet janë të rezervuara gjatë fundjavës.
“Në vikend të gjitha janë të rezervuara, nuk ka vende të lira. Ata që vijnë pa rezervim mbesin pa u akomoduar, pra ka kërkesa më shumë sesa që ka vende”, tha Agron Rudi, afarist. /rtk