Bislimi e njofton BE-në për bllokimin e fondeve nga Serbia për shqiptarët e Luginës
Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, ka njoftuar Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen, lidhur me një çështje që ai e ka cilësuar si “pengesë sistemike ndaj të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë”.
Sipas Bislimit, 3,650 nxënës shqiptarë në Luginë po përdorin 35,448 tekste shkollore të financuara nga Qeveria e Kosovës, pas kërkesës zyrtare të Këshillit Kombëtar Shqiptar (KKSH), raporton lajmi.net
Ai ka theksuar se institucionet e Kosovës kanë përmbushur në kohë të gjitha detyrimet ligjore dhe institucionale për këtë mbështetje.
Megjithatë, pagesa përkatëse prej 304,511.16 euro, e destinuar për furnizimin me tekste shkollore, përkrahjen e aktiviteteve ndërkombëtare të avokimit dhe funksionimin e KKSH-së, është bllokuar tri herë radhazi nga banka pranuese në Serbi. Bislimi ka bërë të ditur se në të gjitha rastet, transferet janë refuzuar pa dhënë asnjë arsye ligjore, teknike apo rregullatore.
“Kjo nuk është një çështje teknike, por një model i qëllimshëm administrativ që synon të pengojë mbështetjen e ligjshme dhe transparente për komunitetin shqiptar në Luginë,” ka deklaruar Bislimi.
