“Bigbrother Vip Kosova”dhe “Bigbrother Vip Albania” në Artmotion

Artmotion vitin e ri 2023 nisë me një ofertë të jashtëzakonshme në mes të Janarit, për të gjithë te klientët e Artmotion, kliente të ri, që deshirojnë të kenë në shtëpi të veta pakon më atraktive në treg, Pakon Premium Plus.

Pakos Premium Plus me më shume se 310 kanale ekskluzive, mbi 40 kanale te sportit, dhe deri ne 350mbps internet, I shtohen dy kanale te reja, pervec tanimë dy kanaleve Big Brother VIP Kosova, edhe Big Brother VIP Albania si dhe e pasuron më shumë pakon, dhe atë me VOD (Video on Demand), një filmotekë e pasur me filma dhe seriale.

VOD (Video On Demand) është kinemaja në shtëpinë tënde, ku ju mund të navigoni në një katalog të pafund të filmave më atraktiv, dhe serialeve të njohura dhe t’I shikoni ato në kohën që ju dëshironi dhe kur të doni.

Të gjitha këto I gjeni në pakon Premium Plus, dhe si të merrni pakon Premium Plus është të vizitoni pikat e shitjës Artmotion apo të thirrni në 080020600, dhe do të njoftoni për mënyrat se si të merrni pakon e juaj më të preferuar.

Kjo Ofertë është e limituar.