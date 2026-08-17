Bien eksportet e Shqipërisë me Kosovën
Pas një ngadalësimi në maj dhe një përmirësimi në qershor, eksportet kanë përshpejtuar sërish ritmet në korrik, duke u zgjeruar me 10.61 % në krahasim me të njëjtin muaj të vitit 2025, sipas të dhënave të INSTAT. Gjithsesi, grupi më i madh në vend, që zë 26.3% të totalit të shitjeve jashtë vendit, dhe një…
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Pas një ngadalësimi në maj dhe një përmirësimi në qershor, eksportet kanë përshpejtuar sërish ritmet në korrik, duke u zgjeruar me 10.61 % në krahasim me të njëjtin muaj të vitit 2025, sipas të dhënave të INSTAT.
Gjithsesi, grupi më i madh në vend, që zë 26.3% të totalit të shitjeve jashtë vendit, dhe një nga punëdhënësit kryesore të industrisë, ai i tekstile e këpucë ka vijuar me tendencën tkurrëse. Ndërkohë grupet e tjera kryesore si materialet e ndërtimit, makineritë e pajisjet, minerale djegëse e energji elektrike shënuan rritje dyshifrore. Me zgjerim pozitiv ishin dhe produktet ushqimore por vetëm me 1 %.
Në korrik 2026 eksportet e mallrave arritën vlerën 33,6 mld lekë, duke u rritur me 10.6%, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,3%, në krahasim me Maj 2026, raportoi INSTAT.
Gjatë muajit Korrik 2026, në rritjen e eksporteve prej 10,6 %, pozitivisht kanë ndikuar grupet: “Materiale ndërtimi dhe metale” me +8,9 pikë përqindje, “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +5,3 pikë përqindje, “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi” me +0,9 pikë përqindje, ndërsa negativisht kanë ndikuar grupet: “Tekstile dhe këpucë” me -4,3 pikë përqindje, “Produkte kimike dhe plastike” me -0,6 pikë përqindje, etj. (Fig. 2)
Për 7- mujorin, tendenca vijoi të ishte pozitive. Sipas INSTAT, për periudhën janar-Korrik 2026, eksportet ishin 227 miliardë lekë, me rritje 6.7 me bazë vjetore (nga 6.1% që ishte zgjerimi për 6 mujorin). Edhe për 7- mujorin, ndikimin kryesor pozitiv e dhanë mineralet lëndë djegëse e energji, materiale ndërtimi dhe makineri e pjesë këmbimi, ndërsa efekti më negativ ishte nga tekstile e këpucë.
Fasoni, vijon më rënie të fortë
Eksportet nga industria e veshjeve dhe këpucëve kanë shënuar muaj radhazi me rënie. Në korrik rënia ishte 13.8%, duke u thelluar në krahasim me qershorin -3.8%. Për gjithë 7 mujorin eksportet ishin 59.7 miliardë lekë, me tkurrje është 7.7% (-4.9 miliardë lekë), duke qenë i vetmi grup i madh me tendencë negative.
Sipas eksportuesve, arsyeja kryesore lidhet me rënien e euros. Monedha e përbashkët zbriti në nivelin më të ulët historik sërish në qershor, duke iu afruar 94 lekëve.
Sipas eksportuese edhe arsye të tjera lidhen me faktin që lufta ka vështirësuar importimin e lëndëve të para dhe kostot. Edhe kërkesa nga Europa është me rënie. Situata po detyron shumë kompani që të mbyllen dhe shumë marka, si Cotonella, COFRA, po largohen në vende me kushte ekonomike më favorizuese, si Tunizia, Maroku, Uzbekistani, Egjipti etj.
Rritet energjia e lëndët djegëse
Ndërsa fasoni është ndikuar negativisht nga lufta, e kundërta ka ndodhur me eksportet e lëndëve djegëse.
Grupi “Minerale. Lëndë djegëse, energji” ka eksportuar 6.5 miliardë lekë në korrik 2026, me një rritje të fortë prej 32% me bazë vjetore, i ndikuar nga çmimet e favorshme në bursa.
Për 7 mujorin, ky grup ka eksportuar 49.1 miliardë lekë, me zgjerim vjetor prej 23%. Ky është grupi i dytë më i madh në vend, me rreth 22% të totalit.
Ushqime pije e duhan me rritje
“Ushqime pije e duhan”, një nga grupet me ecurinë më të mirë vitet e fundit dhe një nga dy sektorët që ka shënuar rritje në 2026-n, është përmirësuar por në korrik rritja është frenuar pasi eksportet me u rriten vetëm me 1% në bazë vjetore. Për gjashtë mujorin, grupi është zgjeruar me 3%. Ky grup ka kaluar në të tretin më të madh në vend, me 16% të totalit.
Materiale ndërtimi e metale me rritje
“Materialet e ndërtimit dhe metalet” e mbyllën vitin 2025 me një rënie prej 25.4%, më e thella nga të gjitha grup-mallrat. Megjithatë, në mars-korrik 2026, grupi iu kthye rritjes, duke u zgjeruar me 72% në qershor. Për 7- mujorin, eksportet u rritën 22.5%.
Industria mbështetëse automotive, me ecurinë më pozitive këtë vit
“Makineri, pajisje, pjesë këmbimi” është grupi me ecurinë më pozitive në gjashtë 7-mujorin. Për periudhën janar-korrik shitjet e tij arritën në 26.6 miliardë lekë, me një rritje prej gati 13.5%. Në korrik, shitjet e këtij sektori jashtë vendit u rritën me 7.8 % me rënie nga ritmi prej 30.1% në qershor.
Ky grup, ku peshën kryesore e mban industria automotive është rimëkëmbur që në fund të vitit të kaluar kur kompanitë raportuan se porositë erdhën në rritje. Një pjesë e kompanive prodhojnë pjesë të thjeshta për makineri pune dhe mjete të mëdha transporti një segment që ka qenë në ecuri të qëndrueshme.
Ndërkohë vendimi i KE për të lënë mjetet me djegie të brendshme përtej 2035 ne formë hibride, ndryshoi panoramën edhe për këtë vit ku porositë pritet të jenë në rritje. Presionet kryesore që kjo industri e vendosur në vendin tonë po kalon lidhen me fuqinë punëtore, zhvlerësimin e vazhdueshëm të euros pasi kontratat e tyre janë fikse disavjeçare dhe së treti rritja e beftë e pagës minimale në 50 mijë lekë.
Ecuria e tregtisë së mallrave sipas vendeve partnere
Në muajin Korrik 2026, vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të eksporteve, në krahasim me Korrik 2025 janë: Greqia (19,0 %), Gjermania (2,5 %), etj.
Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur rënien më të madhe, janë: Italia (2,0 %), Kosova (2,4 %), etj. Në muajin Korrik 2026, vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritjen më të madhe të importeve, në krahasim me Korrik 2025 janë: Italia (0,3 %), Kina (22,7 %), etj.
Zbutet deficiti tregtar
Në Korrik 2026 eksportet e mallrave arritën vlerën 33,7 mld lekë, duke u rritur me 10,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 5,0 %, në krahasim me Qershor 2026. Importet e mallrave arritën vlerën 86,4 mld lekë, duke u rritur me 3,6 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 3,5 %, në krahasim me Qershor 2026. Defiçiti tregtar i këtij muaji është 52,8 mld lekë, duke u ulur me 0,5 %, krahasuar me një vit më parë dhe duke u rritur me 9,8 %, në krahasim me Qershor 2026. /Monitor