Bie akuza ndaj katërshes së UÇK-së për krime kundër njerëzimit pas 20 qershorit 1999
Gjyjata Speciale ka konstatuar se nuk ka pasur krime lufte pas 20 qershorit 1999. Kësisoj akuza për krime kundër njerëzimit ka rënë për secilin prej katërshes së UÇK-së. Në Gjykatën Speciale në Hagë është duke vazhduar seanca për vendimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë.
Lajme
Gjyjata Speciale ka konstatuar se nuk ka pasur krime lufte pas 20 qershorit 1999.
Kësisoj akuza për krime kundër njerëzimit ka rënë për secilin prej katërshes së UÇK-së.
Në Gjykatën Speciale në Hagë është duke vazhduar seanca për vendimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë.