Bie akuza ndaj katërshes së UÇK-së për krime kundër njerëzimit pas 20 qershorit 1999

Gjyjata Speciale ka konstatuar se nuk ka pasur krime lufte pas 20 qershorit 1999. Kësisoj akuza për krime kundër njerëzimit ka rënë për secilin prej katërshes së UÇK-së. Në Gjykatën Speciale në Hagë është duke vazhduar seanca për vendimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë.

Lajme

16/09/2026 10:36

Gjyjata Speciale ka konstatuar se nuk ka pasur krime lufte pas 20 qershorit 1999.

Kësisoj akuza për krime kundër njerëzimit ka rënë për secilin prej katërshes së UÇK-së.

Në Gjykatën Speciale në Hagë është duke vazhduar seanca për vendimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë.

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