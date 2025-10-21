Biden përfundon radioterapinë, vajza e tij poston foto: Jemi pa masë të lumtur
Ish-presidenti amerikan Joe Biden përfundoi të hënën një kurë njëjavore të radioterapisë për kancerin e prostatës në fazën 4, që i është përhapur në kocka.
Biden, 82 vjeç, festoi këtë moment historik në Penn Medicine Radiation Oncology në Filadelfia, duke marrë pjesë në tingëllimin tradicional të kambanës, një ritual që shënon fundin e trajtimit për një pacient me kancer.
“Bjeri kambanës”, shkroi Ashley Biden, vajza e ish-presidentit, në një postim në Instagram me një video të babait të saj duke rënë kambanës së argjendtë ndërsa stafi i spitalit e brohoriste.
“Faleminderit mjekëve, infermierëve dhe stafit të jashtëzakonshëm në Penn Medicine. Jemi shumë mirënjohës”, vazhdoi Ashley.
Një zëdhënës i Biden konfirmoi në një deklaratë për CBS News se ish-presidenti kishte përfunduar disa javë radioterapie në spitalin e Filadelfias, të cilën zyra e tij njoftoi se po e kryente më 11 tetor.
Nuk është e qartë nëse Biden, i cili mbush 83 vjeç muajin tjetër, do t’i nënshtrohet ndonjë procedure ose forme tjetër trajtimi për diagnozën e tij të kancerit.
Në maj, Biden u diagnostikua me një formë agresive të kancerit të prostatës që kishte metastazuar në kockë.
Sëmundja u karakterizua nga mjekët e tij si e gradës së lartë, me një rezultat Gleason prej nëntë nga 10, megjithëse e ndjeshme ndaj hormoneve – duke lejuar menaxhimin përmes ilaçeve dhe rrezatimit.
Shqetësimet në lidhje me shëndetin dhe moshën e Biden u shtuan në vitin e fundit të presidencës së tij, dhe diagnoza e kancerit shkaktoi shqetësim të ripërtërirë nëse komandanti i përgjithshëm i ushtrisë amerikane vuante nga një problem mjekësor ndërsa ishte në detyrë.
Biden, duke u dukur dukshëm i dobët, u pa në publik të shtunën për herë të parë që kur zyra e tij njoftoi terapinë me rrezatim.