Bia Khalifa – Labit: Ti s’je burrë, por burrito

ShowBiz

05/12/2025 23:31

Në debatet me Labin është përfshirë edhe Bia, e cila i tha se është një mashtrues ordiner.

“I kam thënë ishalla një ditë na pranon Rumania Pavarësinë ne Kosovës”, tha Labi që i ka thënë Bias.

Derisa kjo e fundit iu përgjigj, duke i thënë “ti nuk je burrë, por burrito”.

“Mashtrues ordiner, mos manipulo. Ti nuk je burrë, ti je burrito”, tha Bia.

