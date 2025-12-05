Bia Khalifa – Labit: Ti s’je burrë, por burrito
Në debatet me Labin është përfshirë edhe Bia, e cila i tha se është një mashtrues ordiner. “I kam thënë ishalla një ditë na pranon Rumania Pavarësinë ne Kosovës”, tha Labi që i ka thënë Bias. Derisa kjo e fundit iu përgjigj, duke i thënë “ti nuk je burrë, por burrito”. “Mashtrues ordiner, mos manipulo.…
ShowBiz
Në debatet me Labin është përfshirë edhe Bia, e cila i tha se është një mashtrues ordiner.
“I kam thënë ishalla një ditë na pranon Rumania Pavarësinë ne Kosovës”, tha Labi që i ka thënë Bias.
Derisa kjo e fundit iu përgjigj, duke i thënë “ti nuk je burrë, por burrito”.
“Mashtrues ordiner, mos manipulo. Ti nuk je burrë, ti je burrito”, tha Bia.