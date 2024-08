Besfort Zeneli, vëllai i Arbërit, luan për Kosovën U21 por “do të zgjedhë gjithmonë Suedinë”

Besfort Zeneli, 21 vjeç, ka qenë një sukses në ngritje me skuadrën e Elfsborg.

Ai luan për Kombëtaren U21 të Kosovës, por në një intervistë shokuese me “Sportbladet” tha se do të zgjidhte ndryshe nëse Federata Suedeze e Futbollit do ta kontaktonte atë.

Nën drejtimin e Oscar Hiljemark, Besfort Zeneli ka luajtur në shtatë nga tetë ndeshjet e fundit të Elfsborg dhe ka pasur një përparim të vërtetë në mesfushë.

Ai përsëri luajti nga fillimi në fitoren 2:0 kundër Sheriff Tiraspol (3:0 në total) në kualifikueset e Ligës së Evropës të enjten mbrëma.

Vëllai i tij zgjodhi të përfaqësonte Kosovën në vend të Suedisë.

Ishte temë kryesorë në mediat suedeze kur vëllai i madh, Arbëri zgjodhi të përfaqësojë Kosovën në nivel kombëtar tetë vjet më parë pasi kishte qenë një lojtar kryesor në kombëtaren suedeze U21.

Tani, vëllai më i vogël i talentuar ka përfaqësuar gjashtë herë kombëtaren e Kosovës U21, por asnjëherë nuk është kontaktuar nga Federata Suedeze e Futbollit në asnjë mënyrë.

“Është pak e vështirë edhe për federatën suedeze. Unë kam lulëzuar tani nën Oscar Hiljemark. Kam pasur një periudhë të vështirë kur isha i ri dhe nuk shkoi aq mirë. Nuk isha i rëndësishëm për asnjë kombëtare atëherë, por unë kam qenë i duruar dhe kam luftuar”, tha Besfort Zeneli për “Sportbladet”.

“Tashmë në takimin e parë me Hiljemarkun tha se më pëlqejnë mua dhe cilësitë e mia dhe më ka dhënë mundësinë. Ndjej se tani po shkon më mirë për çdo ndeshje”, tha më tej Zeneli.

Nëse Federata Suedeze e Futbollit do t’i kërkonte të luante për Suedinë, përgjigja e tij do të ishte po pa hezitim.

“Suedia do të jetë gjithmonë pranë meje, sigurisht, nëse më jepet rasti dhe më thërrasin, do të zgjedh gjithmonë Suedinë. Më mbështet”, tha Zeneli.

Edhe nëse do të thirrej nga U21 e Suedisë, sërish përgjigja e tij do të ishte po.

“Po. Nëse federata bie në kontakt, do të doja shumë të luaja për Suedinë. Tani e kam Kosovën dhe ndjej edhe për ta. Nëse nuk ka asgjë me Suedinë, mund të vazhdoj të luaj për Kosovën. Edhe kjo ndjehet mirë”, thotë Besfort Zeneli.

Por çfarë mendojnë nëna, babai dhe vëllai i tij Arbëri – i cili ka luajtur 33 ndeshje për Kosovën?

“Ata më mbështesin në atë që unë mendoj se është e drejtë për mua. Që unë duhet të zgjedh atë që më duket e drejtë në zemrën time”, tha Zeneli./KP