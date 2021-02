Mesfushori i Kosovës ka shënuar golin e epërsisë për klubin e Gjermanisë, e cila merr pjesë në ligën e dytë të Bundesligës, shkruan lajmi.net.

Më poshtë mund të shihni edhe golin e shënuar:

BESAR HALIMI SCORES A CRACKER OF A GOAL IN THE 15TH MINUTE TO GIVE @SV_Sandhausen THE LEAD ☄️💫! pic.twitter.com/lmffJZPWTP

— Dardanian Football (@DardanianFooty) February 20, 2021