Berlini për dialogun Kosovë-Serbi: Të shfrytëzohet momentumi i ri për zbatimin e marrëveshjeve të Ohrit dhe Brukselit
Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Jashtme Gjermane, Michael Reiffenstuel, ka përgëzuar Emisarin danez Sorensen dhe ka “falënderuar të gjithë ata që u angazhuan në mënyrë konstruktive për të siguruar ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve publike në Kosovë”.
Ai në rrjetin “X”, tutje ka shkruar: “Ne mirëpresim dhe mbështesim plotësisht përpjekjet për të përdorur momentumin e ri në Dialog për të zbatuar plotësisht marrëveshjet e Brukselit/Ohrit”.
Ky reagim ka ardhë pas nisjes së zbatimit të Ligjit për të Huajt dhe Automjetet.
Today’s agreement on civil registration and the Law on Foreigners marks an important step forward for the benefit of all people in Kosovo. It is essential to ensure continuity in delivery of public services.
Thank you to everyone who engaged constructively to make this possible.…
— Kaja Kallas (@kajakallas) March 14, 2026