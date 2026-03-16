Berlini për dialogun Kosovë-Serbi: Të shfrytëzohet momentumi i ri për zbatimin e marrëveshjeve të Ohrit dhe Brukselit

Lajme

16/03/2026 23:20

Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Jashtme Gjermane, Michael Reiffenstuel, ka përgëzuar Emisarin danez Sorensen dhe ka “falënderuar të gjithë ata që u angazhuan në mënyrë konstruktive për të siguruar ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve publike në Kosovë”.

Ai në rrjetin “X”, tutje ka shkruar: “Ne mirëpresim dhe mbështesim plotësisht përpjekjet për të përdorur momentumin e ri në Dialog për të zbatuar plotësisht marrëveshjet e Brukselit/Ohrit”.

Ky reagim ka ardhë pas nisjes së zbatimit të Ligjit për të Huajt dhe Automjetet.

 

