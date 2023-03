Berisha për debutimin e tij me Gjermaninë: Ka qenë ëndërr për mua Futbollisti me prejardhje shqiptare, Mërgim Berisha ka komentuar debutimin e tij me Gjermaninë. Mërgim Berisha ishte shumë pranë të përfaqësonte kombëtaren e Kosovës, megjithatë në fund zgjodhi gjermanët. Gjermania triumfoi 2:0 kundër Perusë në miqësoren e zhvilluar në “Meëa Arena” në qytetin e Mainzit në Gjermani, transmeton lajmi.net. Futbollisti me prejardhje nga Kosova debutoi me…