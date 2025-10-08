Berisha kritik ndaj opozitës: Po ndikohet nga Kurti, kam kërkuar t’ia prishim planet

08/10/2025 23:45

Kandidati për kryetar të Prishtinës njëherësh deputeti i AAK-së, Bekë Berisha, ka folur për shumë tema, në mesin e tyre edhe situata politike dhe aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për nënkryetarin e Kuvendit të komuniteteve joshumicë.

Ai tha se krejt opozita po ndikohet nga Albin Kurti, për të cilin siç tha ka kërkuar t’ia prishin Kurtit planet.

“Unë jam i pari që kam dalë dhe kam thënë:” Hajde ta votojmë Albulena Haxhiun”, pas dy a tri dështimesh, sepse thoja se do ta masim Albin Kurtin. Sepse ai vendoste personazhe të ndryshme dhe bënte humor. P.sh. çka kemi pasur ne të bëjmë tërë atë betejë me Albulena Haxhiun?”, deklaroi ai në Rubikon të Klan Kosovës.

