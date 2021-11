Benzema realizon dy gola të shpejtë, Franca ‘çmonton’ Kazakhstanin

Pas tregolëshit të realizuar nga Mbappe në 45 minutat e parë, sulmuesi tjetër Karim Benzema tani ka arritur të realzoj një ‘dopietë’.

Tregolëshi i Mbappes erdhi në minutat 6′ 12′ 32′ gjersa Benzema arriti t’i shënojë dy golat e tjerë brenda katër minutave, konkretisht në 55′ 59′.

Goli i parë i Benzemas – VIDEO

Goli i dytë i Benzemas – VIDEO

Franca me këtë fitore do të sigurojë edhe matematikisht pozitën e parë në grupin D me një ndeshje të mbetur deri në fund të këtyre ndeshjeve kualifikuese për Botërorin “Katar 2022”. /Lajmi.net