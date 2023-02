Benzema do vazhdojë kontratën me Real Madridin Sulmuesi i Real Madridit, Karim Benzema do vazhdojë edhe më gjatë në ekip. Benzema ka kontratë me Realin deri në vitin 2023, por do vazhdojë edhe më gjatë, transmeton lajmi.net. Se ai do jetë më gjatë në klubin mbretëror e ka konfirmuar vetë trajneri, Carlo Ancelotti. “Karim do të jetë numri ynë 9 edhe sezonin…