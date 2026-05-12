Ben Affleck dhe Matt Damon paditen për filmin “The Rip”

“Artists Equity”, kompania e prodhimit e themeluar nga Matt Damon dhe Ben Affleck, po përballet me një padi pas publikimit të filmit “The Rip”. Dyshja, të cilët ishin producentë dhe protagonistë në trillerin kriminal të Netflix-it, janë akuzuar për shpifje. Filmi, nga shkrimtari dhe regjisori Joe Carnahan, e paraqet dyshen si oficerë që punojnë në…

ShowBiz

12/05/2026 19:18

“Artists Equity”, kompania e prodhimit e themeluar nga Matt Damon dhe Ben Affleck, po përballet me një padi pas publikimit të filmit “The Rip”. Dyshja, të cilët ishin producentë dhe protagonistë në trillerin kriminal të Netflix-it, janë akuzuar për shpifje.

Filmi, nga shkrimtari dhe regjisori Joe Carnahan, e paraqet dyshen si oficerë që punojnë në njësinë e narkotikëve të Departamentit të Policisë Miami-Dade.

Pas një bastisjeje dhe gjetjes së parave të fshehura, anëtarët e njësisë fillojnë të dyshojnë tek njëri-tjetri se po përpiqen të vjedhin paratë.

Sipas një ankese, filmi është frymëzuar nga ngjarjet e një rasti që ndodhi brenda Departamentit të Policisë së Miami-Dade në vitin 2016.

Filmi hapet me një deklaratë se është “frymëzuar nga ngjarje të vërteta”.

“Artists Equity” po paditet nga Jason Smith dhe Jonathan Santana, një çift oficerësh që punojnë në Miami-Dade.

Edhe pse dyshja nuk përmendet në film, ata kanë argumentuar se personazhet e Damon dhe Affleck janë të lidhur ngushtë.

Padia pretendon se portretizimi i oficerëve, me lidhjen e fortë me Smith dhe Santana, ka shkaktuar “dëm të konsiderueshëm në reputacionin e tyre personal dhe profesional”.

Artikuj të ngjashëm

May 12, 2026

Vjen paralajmërimi i fortë nga Rozana Radi

May 12, 2026

Eurovision 2026 nis mes festës dhe tensioneve politike, pesë shtete bojkotojnë...

May 12, 2026

​Spanja, Irlanda dhe Sllovenia bojkotojnë Eurovisionin, nuk e transmetojnë atë...

May 12, 2026

Rihanna bën tatuazh vizatimin e fëmijëve të saj

Lajme të fundit

Këta janë kandidatët e LDK-së për deputetë nga Gjilani

Alisson bëhet vetë negociator, i kërkon Liverpoolit transferimin...

Dëme nga erërat e forta, ekipet emergjente me...

KQZ thotë se emrat e kandidatëve për deputetë...