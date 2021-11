Bella Hadid tregon figurën trupore teksa shijon plazhin me partnerin e saj Marc Kalman

Top-modelja, 25 vjeçe, dukej e çuditshme teksa godiste rërën e veshur me një bluzë të vogël trekëndëshi blu, të kuq dhe jeshil nga Gonza me shumë bizhuteri, shkruan daily mail.

Atje për të shijuar ditën me të ishte i dashuri Marc Kalman dhe një mikeshë e cila iu bashkua Bella-s për disa jetski më vonë, transmeton lajmi.net.

Bella ishte e lumtur të nxirrte në pah figurën e saj të tonifikuar dhe të nxirë teksa mbërriti në plazh duke veshur bikini dhe një fund të vogël jeshil me myshk, të varur poshtë në ijë për të zbuluar lidhjet e pjesës së poshtme të saj, së bashku me barkun e saj të sheshtë.

Duke theksuar qendrën e saj të hollë, motra më e vogël Hadid kishte një zinxhir barku të artë të mbështjellë rreth mesit të saj.

Ajo e përputhte brengën e saj me disa gjerdan të trashë, byzylykë, rruaza dhe syze dielli me kornizë ari, ndërsa mbante në dorë sandalet e saj të zbukuruara me flutur. Duke vazhduar temën natyrale, mund të shihni vathë delikate Annele me gjethe qelqi dhe boronica që dekorojnë çdo vesh.

Kur mbërriti në karrigen e saj të plazhit, Bella hodhi fundin e saj anash për të vendosur një ekran pjeshke.

Ajo punoi në nxirjen e saj dhe bisedoi me shoqen e saj, ndërsa i dashuri i saj Marc u ftoh me një zhytje në oqean.

Ai dukej si një magjepsës, duke zbuluar një bust të dobët dhe të gdhendur ndërsa spërkatte përreth.

Pasi u mbush me banja dielli, Bella ndërmori pak aventura.

E gatshme për pak shpejtësi, Bella veshi një xhaketë shpëtimi të verdhë dhe hipi në një jet-ski./Lajmi.net/