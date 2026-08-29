Bekim Hoxha transferohet përkohësisht në krye të Agjencisë Pyjore të Kosovës
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka njoftuar për transferimin e përkohshëm të Bekim Hoxhës. Sipas njoftimit në Facebook, Hoxha, i cili mban pozitën e Drejtorit Ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, është transferuar për një periudhë prej një muaji në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Pyjore të Kosovës. Ministria ka bërë…
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Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka njoftuar për transferimin e përkohshëm të Bekim Hoxhës.
Sipas njoftimit në Facebook, Hoxha, i cili mban pozitën e Drejtorit Ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, është transferuar për një periudhë prej një muaji në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Pyjore të Kosovës.
Ministria ka bërë të ditur se transferimi është bërë në interes të institucionit, me qëllim të sigurimit të funksionimit të rregullt institucional të Agjencisë Pyjore të Kosovës.
“Vendimi është nxjerrë nga Ministri në detyrë i MBPZhR-së, Armend Muja”, thuhet tutje në njoftim./Lajmi.net/