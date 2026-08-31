Lajmi i ri

Katër raste të reja me fruth në Kosovë gjatë javës së fundit...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

Katër raste të reja me fruth në Kosovë gjatë javës së fundit...

Bekë Berisha për kandidatin për President: Duhet me qenë shumë i poshtër meqë janë pajtuar për të

“Duhet me qenë fort i poshtër pasi që janë pajtuar për të”, ka thënë Bekë Berisha, deputet i Aleancës, kur është pyetur se a do të përkrah Bekim Sejdiun për President, i cili u prezantua si kandidat nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. “Nuk e di çka me të thënë. Jemi në situatë…

Lajme

31/08/2026 16:35

“Duhet me qenë fort i poshtër pasi që janë pajtuar për të”, ka thënë Bekë Berisha, deputet i Aleancës, kur është pyetur se a do të përkrah Bekim Sejdiun për President, i cili u prezantua si kandidat nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.

“Nuk e di çka me të thënë. Jemi në situatë të rëndë për me dal me e zgjidh këtë nyje, por ne nuk kemi lidhje me të. As nuk na ka pyet kush as nuk na ka thënë. Unë nuk e njoh këtë njeri. Veç e di që duhet me qenë fort i poshtër pasi që kanë janë pajtuar për të”, tha Berisha në një prononcim për VOX Kosova.

I pyetur nëse do të rrinë në sallë apo jo, Berisha nuk pati një përgjigje konkrete. “As që më ka interesuar me këqyr, as hiç”, shtoi.

Sejdiu u prezantua si kandidat për President nga Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, dhe Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, të hënën.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2026

PDK mban mbledhje koordinuese për pjesëmarrjen në Marshin për Liri më...

August 31, 2026

Aleanca kundër kandidaturës së Bekim Sejdiut, s’ka votë për të

August 31, 2026

“Reuters” shkruan për kandidaturën e Bekim Sejdiut dhe marrëveshjen VV-LDK: Mund...

August 31, 2026

Përshkallëzohen tensionet në Hormuz, SHBA dhe Irani shkëmbejnë sulme

August 31, 2026

3 miliardë euro për mbrojtjen ajrore, Greqia nënshkruan marrëveshjen historike me...

August 31, 2026

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

Lajme të fundit

PDK mban mbledhje koordinuese për pjesëmarrjen në Marshin...

Aleanca kundër kandidaturës së Bekim Sejdiut, s’ka votë për të

“Reuters” shkruan për kandidaturën e Bekim Sejdiut dhe...

Messi pensionohet nga kombëtarja, i jep fund epokës...