Behrami ngre shqetësimin për energjinë: Tre blloqe jashtë funksionit, Kosova përballet me varësi nga importi
Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Artan Behrami, ka reaguar lidhur me gjendjen në sektorin e energjisë elektrike, duke thënë se në kulmin e sezonit turistik dhe të ardhjes së mërgimtarëve, Kosova po prodhon më pak se një të tretën e energjisë elektrike që i nevojitet. Sipas Behramit, gjatë ditës kanë dalë…
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Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Artan Behrami, ka reaguar lidhur me gjendjen në sektorin e energjisë elektrike, duke thënë se në kulmin e sezonit turistik dhe të ardhjes së mërgimtarëve, Kosova po prodhon më pak se një të tretën e energjisë elektrike që i nevojitet.
Sipas Behramit, gjatë ditës kanë dalë jashtë funksionit Blloku B1, Blloku A3 dhe Blloku A5, duke ndikuar në uljen e prodhimit vendor të energjisë.
“Rezultati? Më pak prodhim vendor, më shumë varësi nga importi”, ka shkruar ai.
Behrami ka pretenduar se kjo situatë favorizon importin e energjisë elektrike, duke shtuar se përfitues janë ata që, sipas tij, janë të lidhur me importin e energjisë nga Serbia.
“Sa më pak të prodhojë Kosova, aq më i madh bëhet importi dhe përfitimi i tyre”, ka deklaruar Behrami.