Behrami i ashpër: Albin Kurti dhe të tjerët po e pranojnë që UÇK-ja ka kryer krime lufte
Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për qëndrimet e tij lidhur me Gjykatën Speciale dhe ish-krerët e UÇK-së. Duke folur në emisionin “Pressing” në T7, Behrami ka thënë se qëndrimet e Kurtit nuk përputhen me faktin se në krah të tij është Donika Gërvalla, të cilën ai e ka përmendur për…
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Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për qëndrimet e tij lidhur me Gjykatën Speciale dhe ish-krerët e UÇK-së.
Duke folur në emisionin “Pressing” në T7, Behrami ka thënë se qëndrimet e Kurtit nuk përputhen me faktin se në krah të tij është Donika Gërvalla, të cilën ai e ka përmendur për qëndrimet e saj ndaj Gjykatës Speciale, transmeton lajmi.net.
“Edhe me dal kundër Gjykatës Speciale dhe me pas Donika Gërvallën afër, në interpretimin tim nuk shkon”, tha Behrami.
Deputeti i PDK-së ka akuzuar më tej Kurtin dhe të tjerët se, sipas tij, po pranojnë përgjegjësinë e UÇK-së për krime lufte.
“Albin Kurti dhe të tjerët po e pranojnë që UÇK-ja ka kryer krime lufte”, deklaroi Behrami.
Sipas tij, përpjekjet për ta trajtuar përgjegjësinë si individuale mund të rrisin pakënaqësinë në mesin e qytetarëve.
“Ata duhet ta dinë një gjë, sa më shumë që kanë me provu me individualizu përgjegjësinë, aq më i madh ka me qenë revolta e këtij populli, sepse dy poshtërime nuk ka me i leju ky popull”, u shpreh ai.
Behrami i bëri këto deklarata në një kohë kur debati politik në Kosovë është intensifikuar pas vendimeve të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së./lajmi.net/