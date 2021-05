Behramaj tallet me Kurtin pasi s’u lejua ta vizitojë Manastirin e Deçanit: Skifteri të mos kërkojë leje

E në lidhje me këtë, ka reaguar ish-këshilltari i ish-presidentit Thaçi, Adil Behramaj, shkruan lajmi.net.

Ky i fundit, i është referuar Kurtit si “skifter” duke e sfiduar që në Manastir të shkojë pa pyetur.

“Le ta merr edhe metrin me vete për t’ia matur mirë territorin”, ka shkruar Behramaj.

Postimi i plotë:

Skifteri duhet ta vizitojë Manastirin e Deçanit se i Kosovës është dhe të mos kërkojë leje, sepse edhe Sava Janjići e ka kryeministër. Le ta merr edhe metrin me vete për t’ia matur mirë territorin. Obligim moral e ka që Kosovën dhe Malin e Zi ta lidhë me një rrugë të hairit. Plus shkon më shpesh tani edhe te kushërinjtë dhe nuk manipulon në emër të tyre në Kuvendin e Kosovës. /Lajmi.net/