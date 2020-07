Bëhet ndarja e skuadrave në dy grupe në Ligën e Parë

Liga e Parë e Kosovës nga sezoni i ri do të ndahet në dy grupe, A dhe B.

Ekipet e grupit A:

KF ”Istogu”

KF “Malisheva”

KF “Onix”

KF ”Vëllaznimi”

KF “ Liria”

KF “ Drenasi”

KF “Trepça”

KF ”A&N”

KF “Dukagjini”

KF “Vushtrria”

Ekipet e grupit B:

KF “2 Korriku”

KF “Ramiz Sadiku”

KF “KEK-u”

KF “Ulpiana”

KF “Dardana”

KF “Vllaznia”

KF ”Vitia”

KF “Kika”

KF “Flamurtari”

KF “Ferizaj”

Skuadrat e para në grupe kalojnë direkt në Superligë, ndërsa dy vendet e dyta do ta luajnë një ndeshje ‘play-off-i’ dhe më pas fituesi do të luajë një ndeshje barazhi me skuadrën e vendit të tetë të Superligës./Lajmi.net/