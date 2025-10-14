Begaj, uron Kosovën pas fitores ndaj Suedisë: Djemtë tanë na bëjnë krenarë
Gëzimit të madh pas fitores historike të Kosovës ndaj Suedisë iu bashkua edhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.
Përmes një postimi në Facebook, Begaj uroi ekipin dardan, duke theksuar se lojtarët e Kosovës i bënë të gjithë krenarë.
“Urime ekipit të Kosovës për fitoren ndaj Suedisë! Djemtë tanë na bëjnë krenarë. Përpara shqipe!”, ka shkruar presidenti shqiptar.
Kosova mbrëmë triumfoi ndaj Suedisë me rezultat 1:0, falë golit të shënuar nga Fisnik Asllani.