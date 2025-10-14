Begaj, uron Kosovën pas fitores ndaj Suedisë: Djemtë tanë na bëjnë krenarë

Gëzimit të madh pas fitores historike të Kosovës ndaj Suedisë iu bashkua edhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj. Përmes një postimi në Facebook, Begaj uroi ekipin dardan, duke theksuar se lojtarët e Kosovës i bënë të gjithë krenarë. “Urime ekipit të Kosovës për fitoren ndaj Suedisë! Djemtë tanë na bëjnë krenarë. Përpara shqipe!”, ka shkruar…

Lajme

14/10/2025 08:57

Gëzimit të madh pas fitores historike të Kosovës ndaj Suedisë iu bashkua edhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj.

Përmes një postimi në Facebook, Begaj uroi ekipin dardan, duke theksuar se lojtarët e Kosovës i bënë të gjithë krenarë.

“Urime ekipit të Kosovës për fitoren ndaj Suedisë! Djemtë tanë na bëjnë krenarë. Përpara shqipe!”, ka shkruar presidenti shqiptar.

Kosova mbrëmë triumfoi ndaj Suedisë me rezultat 1:0, falë golit të shënuar nga Fisnik Asllani.

Artikuj të ngjashëm

October 14, 2025

Numërimi i votave për asamble në Mitrovicë drejt fundit, VV e...

Lajme të fundit

Numërimi i votave për asamble në Mitrovicë drejt...

Sot, mot i vranët dhe me shi

Protestojnë prindërit e fëmijëve në shkollën “Asim Vokshi”,...

Cakolli: Votuesit në balotazh nuk ndjekin verbërisht udhëzimet e partive