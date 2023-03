Befasohet Arsenali, shënohet goli më i shpejtë në histori të Premier League Skuadra e Bournemouth ka shënuar golin epërsisë ndaj Arsenalit në Premier League, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 26-të. Golin në sekondën e 10’të e shënoi Philip Billing në stadiumin ‘Emirates’, shkruan Lajmi.net Ky ishte goli më i shpejtë në histori të Premier League. BILLING SCORES IN THE FIRST SECONDS. WOW! #ARSBOU pic.twitter.com/0YAHVk6hDn —…