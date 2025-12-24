Bedri Hamza tregon se çka i kërkuan amerikanët

24/12/2025 08:48

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe njëherësh kandidat për kryeministër Bedri Hamza foli për shumë tema me rëndësi të cilat i preokupojnë qytetarët dhe ofroi zgjidhjet për to.

Ndër të tjera, ai foli edhe rreth vizitës së tij që e pati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mesazhin që atij ia dhanë amerikanët.

Kreu i PDK-së tha se ata duan një partner të parashikueshëm, të cilët nuk e kanë pasur deri më tani.

“Si rezultat i kësaj ka ndodhur edhe ndërprerja e dialogut strategjik, si rezultat i këtyre veprimeve. I mungesës së besueshmërisë dhe parashikueshmërisë dhe duan që përveç si vend mik, me të pasë dhe partner”, deklaroi Hamza në Klan Kosova.

