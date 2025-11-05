BE pritet të shtrëngojë më tej rregullat e vizave për qytetarët rusë
Bashkimi Evropian (BE) po përgatitet të shtrëngojë më tej rregullat e vizave për qytetarët rusë dhe do të lëshojë vetëm “viza me një hyrje të vetme”. Sipas faqes së lajmeve “Politico”, duke cituar burime të BE-së, thuhet se rregullorja do të ishte pjesë e përpjekjeve për të ndëshkuar Moskën për luftën e saj të vazhdueshme…
Bota
Bashkimi Evropian (BE) po përgatitet të shtrëngojë më tej rregullat e vizave për qytetarët rusë dhe do të lëshojë vetëm “viza me një hyrje të vetme”.
Sipas faqes së lajmeve “Politico”, duke cituar burime të BE-së, thuhet se rregullorja do të ishte pjesë e përpjekjeve për të ndëshkuar Moskën për luftën e saj të vazhdueshme në Ukrainë.
Me rregulloren e re, është planifikuar që qytetarëve rusë t’u lëshohen vetëm viza me “një hyrje të vetme” në vend të vizave Schengen me shumë hyrje.
Komisioni i BE-së pritet ta shpallë rregulloren këtë javë, e cila do të parashikojë disa përjashtime për arsye humanitare ose për njerëzit me shtetësi të BE-së.
BE njoftoi se do të pezullonte marrëveshjen e lehtësimit të vizave të nënshkruar më parë me Rusinë në vitin 2022 dhe më vonë përgatiti rregulla të reja për të vendosur kufizime më të rrepta për vizat për qytetarët rusë.